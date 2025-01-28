В Харькове в ночь на 28 января в результате вражеского удара вспыхнул пожар площадью около 1500 квадратных метров

Огонь охватил производственные помещения в Новобаварском районе Харьковской области.

К тушению привлечены более 12 подразделений ГСЧС и техника Харьковского городского совета, об этом рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

Сообщается, что вражеский "Шахед" попал по территории гражданского предприятия, после попадания произошло повреждение газопровода.

Огонь охватил двухэтажный корпус, в результате атаки повреждены помещения соседних предприятий и два припаркованных рядом авто.

Есть данные о двух пострадавших, у которых острая реакция на стресс.

Также известно, что ночью против 28 января российские захватчики атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 65 дронов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Подтверждены избиения 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

По предварительной информации, обошлось без погибших.

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