Военный эксперт Олег Стариков заявил, что все ракеты и беспилотники лучше использовать по оккупированных территориях, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения до начала переговоров.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как объясняет эксперт, стратегия Украины – это ударами ракет и беспилотников вглубь рф нанести как можно больший ущерб экономике врага, чтобы он не мог продолжать воевать. Тем не менее, напоминает он, судьба российско-украинской войны решается на восточном фронте, а не на территории россии.

«Те удары, которые мы наносим, имеют чисто политическое значение, но они не имеют никакого значения военного. Если бы эти удары были нанесены на линию боевого соприкосновения, например, на Покровском направлении, Великоновоселковском, то противник там бы хоть приостановился до того, когда начнутся переговоры и линия боевого соприкосновения будет зафиксирована», - объясняет Олег Стариков.

Да, констатирует он, удары по дальним тылам россии наносят экономический ущерб, но это капля в море, и она не влияет на боевое состояние противника. Попутно эксперт вспоминает анекдот, в котором повысили цены на водку, и сын говорит, что папа теперь будет меньше пить, но папа отвечает, что нет, это сын теперь будет меньше есть, то есть это будут пушки вместо масла.

«Думают, что финансы и все, что можно, будет направляться на граждан российской федерации, а не на войну, но будет в точности наоборот. Размышляют, что после этого в российской федерации поднимется бунт, будут массовые беспорядки, революция 1917 года, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Ну, так могут думать люди, которые вообще не знают истории той территории, которую мы называет российская федерация», - утверждает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, если цена на нефть будет 40, у россии не будет ракет, танков, пушек и корейцев.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о новых лимитах на переводы с карты на карту.