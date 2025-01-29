РФ находилась под атакой ударных дронов, под ударом оказалась инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Об этом сообщал губернатор Смоленской области Василий Анохин и Telegram-канал "Пул69".

Известно, что в Смоленской области беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон был сбит.

В разных районах Смоленской области гражданские объекты попали под массированные атаки беспилотниками.

"По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", - сообщил Анохин.

В аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников ввели план "Ковер", известно о задержке рейсов самолетов на вылет и на прилет.

В настоящее время ограничения отменены.

Позже в "Росавиации" рассказали, что в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения для рейсов из-за угрозы атаки дронов.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время может проводить регулярные атаки по объектам российского военно-промышленного комплекса.

Своим мнением поделился эксперт по национальной безопасности военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Он рассказал о динамике исходя из количества беспилотников, используемых Украиной в 2024 году.

По словам Варченко, в начале 2025 произошел не только качественный, но и серьезный количественный рывок.

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