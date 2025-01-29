Украинцев предупредили о мощной магнитной бури, которая обрушилась сегодня, 29 января.

В среду, 29 января, в Украине зафиксирована мощная магнитная буря, она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщают эксперты meteoagent, мощность сегодняшней магнитной бури достигла Кр7.

Напомним, что магнитная буря началась 24 января, ее сила тогда имела 4-балльную мощность.

25-28 января магнитная буря была сильнее. 29 января мощность магнитная буря составляет около 7 баллов.

Эксперты прогнозируют, что завтра, 30 января, ее буря пойдет на спад и ее мощность будет минимальной.

Однако, 31 января начнется новая буря, сначала с 3-балльной мощностью, а затем усилится до 4 баллов.

Специалисты говорят, что в течение последних 24 часов произошла одна вспышка класса С.

Февраль отметится несколькими магнитными бурями, они могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

В феврале люди, страдающие метеозависимостью или хроническими заболеваниями, могут почувствовать недомогание или даже сильное ухудшение самочувствия.

Эксперты сообщили, что стоит заранее подготовиться и, возможно, нужно провести дни магнитных бурь дома или прихватить с собой в дорогу аптечку.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2025 г., по предварительным прогнозам метеоисследователей, магнитные бури в феврале ожидаются:

1-2 февраля - магнитная буря средней интенсивности;

4-5 числа – сильная магнитная буря с пиком активности вечером 4 февраля;

17 февраля - средняя магнитная буря;

18-19 числа – сильная магнитная буря;

20 февраля - магнитная буря средней мощности;

24 числа – сильная магнитная буря.

Следует отметить, что прогноз магнитных бурь может меняться в течение месяца.

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