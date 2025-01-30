Самолет и военный вертолет столкнулись и упали в реку вблизи Вашингтона, на борта обоих воздушных судов находились люди.

Возле Вашингтона в США вечером 29 января произошла авиакатастрофа - столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Army Black.

На борту обоих воздушных судов находились люди.

Сейчас на месте работают оперативные службы, уже известно об обнаружении тел пассажиров самолета.

CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA), Минобороны и другие правительственные ведомства США сообщает, что самолет выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines и был региональным самолетом Bombardier CRJ700.

Он вылетел из города Вичита, штат Канзас, на борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

После столкновения пассажирский самолет и вертолет упали в реку Потомак вблизи аэропорта.

На месте катастрофы продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием водолазов.

Национальный аэропорт имени Рейгана временно закрыт из-за чрезвычайной ситуации.

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что есть подтвержденные жертвы.

На данный момент спасатели еще не вытащили из воды ни одного выжившего.

"Самолет лежит в воде в виде обломков, а вертолет находится в воде неподалеку", - говорится в сообщении.

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