Новая администрация Сирии выдвинула требование к России о компенсации за ущерб, нанесенный российскими бомбардировками во время гражданской войны.

Это требование было озвучено во время недавних переговоров с делегацией Кремля, впервые посетившей Сирию после свержения режима Башара Асада в стране.

Как сообщает Bloomberg, сирийское правительство подчеркнуло, что для восстановления доверия сирийцев к России необходимо принять конкретные меры, в том числе компенсации, а также способствовать реконструкции и восстановлению пострадавших территорий.

"Новая администрация также подчеркнула, что возобновление отношений должно устранить прошлые ошибки", – говорится в сообщении.

Детали требований по компенсациям остаются неизвестными, и сирийская сторона не уточнила, какой именно формой она видит выплату компенсаций.

Не менее важен вопрос статуса двух российских военных баз в Сирии. Несмотря на то, что Кремль стремится сохранить эти базы как стратегические опорные пункты, сирийское правительство не предоставило никакого конкретного ответа на этот вопрос.



Напомним, в Сирии повстанцы захватили столицу Дамаск, положив конец 24-летним жестоким властям Башара Асада. Для большинства внешних наблюдателей падение Асада послужило настоящим шоком, ведь его режим долгое время считался неуязвимым.

Источник: bloomberg .

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