В ночь на 31 января, вражеская армия атаковала Украину 102 ударным беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 59 дронов, 37 воздушных целей было локационно потеряно, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 59 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесчина и Черкасская область. В Черкассах из-за падения обломков БпЛА возник пожар.

Черкасскую область атаковали российские беспилотники "Шахед" 31 января, известно о поврежденияз в результате падения обломков.

Как сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

С ночи до утра в Черкасской области продолжалась воздушная тревога из-за вражеской атаки дронами. По предварительным данным, в небе над Черкащиной было уничтожено шесть беспилотников.

Обошлось без последствий, но в самих Черкассах обломки "Шахеда" повредили балкон в одной из квартир многоэтажки, где вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Правоохранители изъяли обломки дрона и боевую часть.

"К счастью, с жителями все в порядке — в помощи медиков не нуждались", — сообщил глава ОВА.

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