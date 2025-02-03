3 февраля утром частично в Киевской и еще семи областях были применены аварийные отключения света.

Вражеская армия повредила сети системы передачи, в результате чего утром 3 февраля в Киевской и еще семи областях были применены аварийные отключения света.

Также известно, что одной из причин отключения света является понижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

"Укрэнерго" просит украинцев не включать многие электроприборы в одно время, когда свет включается после временного обесточивания.

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго", известно, что с 08:30 действуют аварийные графики отключения электроэнергии в Украине.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что с 08:30 в Сумской области действуют на 1 и 2 очередей.

"Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по вашему адресу или номеру лицевого счета", - говорится в сообщении .

В "Полтаваоблэнерго" сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

"В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области утром, 3 февраля, были применены графики аварийного отключения электроэнергии.

В ДТЭК информируют, что аварийные отключения вводятся и в Донецкой области.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

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