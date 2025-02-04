В Черкассах в результате атак вражеских беспилотников возникли пожары на территории трех частных предприятий.

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

При его должностном лице, ночью вражеская армия массированно атаковала Черкасщину ударными дронами.

Силы противовоздушной обороны уничтожили двенадцать дронов типа Shahed.

На территории области в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий, в одном случае ликвидация пожара продолжается.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, отметил Табурец.

"Сверхсложная ночь для нашей Черкасщины. Враг массированно атаковал ударными БпЛА. в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается", - сообщил он в телеграмме.

Обследование территории и установление нанесенного ущерба продолжается.

Напомним, в ночь на 4 февраля Россия запустила по Украине "Шахеды", к утру взрывы услышали в столице.

В 5 утра 4 февраля в Киеве были слышны громкие взрывы, за несколько минут до этого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

Об этом сообщили столичные телеграммы-каналы.

"В воздушном пространстве Киева враждебны БПЛА. Работает ПВО",

– предупреждал руководитель КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко призвал киевлян и гостей столицы оставаться в безопасных местах, а также сообщать властям о укрытии, закрытом во время дроновой опасности.

Позже стало известно, что обломки дронов обнаружили на нескольких этажах недостроенного 18-этажки в Печерском районе Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что разрушений и пострадавших нет, пожара на месте падения останков беспилотников тоже не было.

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