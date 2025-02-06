В Днепропетровской области автобус попал в ДТП, сообщается, что много пострадавших.

В Днепропетровской области произошло ДТП с автобусом утром 6 февраля, в результате аварии пострадали 14 человек.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Служба спасения получила сообщение о ДТП утром 7:00, авария произошла на трассе Н-23 возле села Алексеевка Покровской сельской территориальной громады Никопольского района.

Водитель автобуса "Паз 4234" перевозил работников предприятия, к сожалению, не справился с управлением, в результате чего транспорт въехал в дерево.

В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель.

Спасатели ГСЧС деблокировали водителя и передали медикам для госпитализации.

На месте аварии работали шесть спасателей и две единицы техники ГСЭС.

Обстоятельства ДТП будет устанавливаться полицией.

Напомним, украинским водителям грозят штрафы не только за собственные нарушения, но и за несоблюдение правил пассажирами, в частности, неиспользование ремней безопасности.

В Украине штраф за непристегнутый ремень является одним из самых низких в Европе. Если пассажир не использует ремень безопасности, ответственность несет водитель, который может быть оштрафован на 510 гривен.

Хотя сумма штрафа незначительна, его профилактическое значение является ключевым для уменьшения количества аварий и сохранения жизней на дорогах.

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