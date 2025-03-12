Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал последнюю масштабную дроновую атаку на подмосковье и заявил, что все же лучше было использовать эти средства на фронте, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«кремль никак реагировать не будет на все эти хотелки, связанные с современными спецсредствами, которые придумали Силы спецопераций, MI6и тому подобное. На это кремль реагировать не будет. И дело в том, что это мелкий укус. Даже это не укус, это такое…», - отмечает Олег Стариков.

Как подчеркивает эксперт для Politeka, такого рода удары имеют несколько составляющих, а именно политическую, военною и психологическую. Что касается последней, объясняет он, то люди с линейным мышлением, конечно, радуются, что украинские дроны атаковали подмосковье или еще что-то, только вот, будучи под постоянными обстрелами врага, не слишком радуются, например, в Харькове и Одессе.

Во-вторых, продолжает эксперт, была политическая составляющая, чтобы противник на переговорах как-то отреагировал на такую атаку. Только вот, утверждает он для Politeka, цель не достигнута, потому что для кремля это капля в море.

«В военном плане это что-то принесет? В рамках изменения на поле боя, на линии соприкосновения на восточном фронте или на Курском плацдарме? Да никак не принесет. Мы израсходовали 300-400 беспилотников, которые могли израсходовать на фронте, линии боевого соприкосновения, чтобы противник, кстати, в Курской области так быстро не шел. Он, я так смотрю, реально идет очень быстро, очень быстро продвигается. Можно было бы его остановить этими 300-400 дронами, по крайней мере создать огневой вал, чтобы он остановился и дальше не двигался», - объясняет Олег Стариков.

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