Военный Святослав Дубина объяснил, что США не дают Украине достаточно, чтобы победить россию, Европа боится путина, поэтому полагаться можно только на свои силы, чтобы защитить государство, поясняет Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, ситуация на фронте продолжает быть тяжелой, потому что, к сожалению, за эти три года не сделали правильных выводов, и фронту приходится очень тяжело. На четвертый год войны, объясняет он для Politeka, украинские власти не включились в оборону, не выполнили основополагающие пункты закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, где указано, что вся экономика и система государственного управления во время военного положения переводится на нужды войны, на нужды фронта.

«Характер войны постоянно меняется, потому что война быстро меняется, применяются новейшие технологии, и тот, кто быстрее внедрит и применит массовое производство, победит. Я считаю, что эту войну выиграет тот, у кого больше дронов, кто умело их применяет. У кого будут технологии развиваться быстрее, тот и выиграет войну», – подчеркивает Святослав Дубина.

По мнению военного, российско-украинская война не может закончиться каким-то перемирием, при каденции Трампа она может разве что приостановиться, заморозиться, но только на время, поэтому ключевой вопрос заключается в том, что мы будем делать, как используем эту передышку, а также что будет делать россия. Как замечает он для Politeka, Европа сейчас очень испугана происходящим, и, например, глава немецкой разведки Бруно Каль недавно заявил, что для Европы было бы безопаснее, если бы война в Украине длилась еще 5 лет.

«У Соединенных Штатов Америки есть все для победы Украины на поле боя, но они никогда не были заинтересованы в разгроме российской армии», - заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что Британия и Франция обсуждают удары по Вооруженным силам россии в случае нарушения перемирия.

Также Politeka писала о том, что Бортник об отказе рф идти на 30-дневное перемирие: «На москву можно будет спустить всех собак».





