Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал хорошие новости с фронта, в частности, о деоккупации территорий на Луганщине и ударах по врагу на Белгородщине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, наши разведчики обнаружили на территории Белгородской области места дислокации ударной российской авиации и нанесли успешный удар системами HIMARS. Как следствие, подчеркивает он для Politeka, - уничтожены 2 вертолета Ми-8 и 2 новейших ударно-разведочных вертолета К-52.

«российские военкоры и пропагандисты не перестают ныть и жаловаться на то, что удары украинских войск становятся все мощнее, все сильнее и уничтожают все больше военных объектов и позиций врага. За прошедшую неделю были поражения командных пунктов, в частности одной из дивизий 20-й общевойсковой армии рф, ведущей действия в сторону Харьковщины и Сумщины. Так же был успешный удар по пограничному переходу, по командованию в момент нахождения там войск. А теперь вертолеты. И жалуется враг постоянно на то, что там проходят рейды ВСУ, оттесняющие позиции российских войск подальше от границы», - рассказывает Александр Мусиенко.

Цель этих ударов, объясняет он для Politeka, – ослабить группировку врага, сделать невозможными масштабные наступательные действия на Харьковщину и Сумщину, ведь Зеленский предупреждал, что россияне планируют наступление по меньшей мере на три направления. Кроме того, отмечает эксперт, ВСУ освободили населенный пункт Надежда в Луганской области.

«Бои за этот населенный пункт длились около 30 часов, завершились успешно, что позволяет украинским Силам обороны закрепиться в этом районе на высотах, отбросив противника и блокируя его, а также продвигаться дальше. Это создает соответствующие предпосылки для возможного движения и украинских войск, если, конечно, для этого будут соответствующие возможности в рамках операции активной маневровой обороны», - заключает Александр Мусиенко.

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