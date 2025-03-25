Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что маневровая оборона работает, ВСУ продвинулись на Харьковщине, а еще есть удары по оккупированному Крыму и катастрофы с самолетами рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«ВСУ продвинулись в районе Двуречной Харьковской области. Враг пытается там создать плацдарм, но украинские военные противодействуют и улучшили свое положение. Это были очень важные, но небольшие операции Сил обороны. Об этом сообщил заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Олесь Маляревич. Он отметил, что территориальных достижений у врага нет, но постоянно находится в стадии штурмов. Это касается Двуречной, Колесниковки. И сейчас удалось украинским силам в рамках активной маневровой обороны вытеснить врага с определенных рубежей», – рассказывает Александр Мусиенко.

Между тем, отмечает он, россия продолжает терять самолеты, в частности, Су-25 упал в Приморском крае из-за технических неполадок. Как объясняет эксперт для Politeka, война интенсивная, россия задействует разные типы самолетов, нагрузка на пилотов растет, вообще многие самолеты были потеряны, в результате этого исчерпывается ресурс, они не успевают возобновляться и ошибаются чаще.

Кроме того, напоминает он для Politeka, нам удалось вытеснить российскую авиацию из аэродромной сети вблизи украинской границы, поэтому врагу приходится использовать аэродромы, на которых пилоты раньше не летали, не проходили учения, и это тоже создает трудности, приводящие к катастрофам.

«И есть очень интересный анонс об успехах наших сил. Внимание, потому что мы впервые применили украинскую ракету «Длинный Нептун» против военной цели в оккупированном Крыму. Также опробовали совершенно новую систему, о которой я пока ничего не могу сказать. Об этом сказал советник президента Украины Камышин, ранее занимавший должность министра стратегических отраслей промышленности. То есть Украина, несмотря ни на что, наращивает собственные возможности», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко о продвижении ВСУ в Луганской области: «Создает соответствующие предпосылки».

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