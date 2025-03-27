Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, война в воздухе меняется, россия создает больше пусковых площадок для дронов, чтобы обстреливать Украину, но хуже всего, что шахеды летят очень низко и просто врезаются в многоэтажки, то есть это еще больший террор, чем был раньше. А с ракетами, добавляет он для Politeka, становится все сложнее, их будет лететь меньше, разве что кроме точечных ударов баллистики.

«И, по всей видимости, в будущем враг меньше будет полагаться на свою стратегическую авиацию и ракетные обстрелы. Ракеты производить подороже. Если мы посмотрим на математику и статистику, то не видно тенденций к тому, что россия наращивает производство ракет и имеет для этого существенные возможности. Поэтому они будут делать акцент на дронах, они дешевле, и россияне, к сожалению, пока имеют доступ к этим технологиям», - констатирует Александр Мусиенко.

И тут, отмечает он, справедливо сказал президент Зеленский о роли Ирана, что это он дал россиянам шахеды, это все США должны объединять в одну проблему. Как рассказывает эксперт для Politeka, Иран пока не идет на переговоры с США по ядерной программе, удары по хуситам будут продолжаться, а терпение Трампа заканчивается.

«Это тоже прогнозируемо. Если США не будут показывать лидерство и силу против путина, против россии, то все остальные вероятные противники США будут вести себя очень вальяжно, будут себя вести таким образом, что им безразлично, что для них США – это уже не лидер, а Трамп – не тот, кого стоит остерегаться, и антиамериканские настроения будут только наращиваться. Объединение оси зла, проведение линии между россией и Ираном, особенно когда мы говорим с США, - это абсолютно правильная стратегия, которую избрал президент Зеленский», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что мир по-американски может быть очень временным, очень коротким.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чем Украина ответит на нарушение перемирия в Черном море: Magura, Sea Baby, Katran.





