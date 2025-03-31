Военный эксперт Олег Стариков объяснил, как так получилось, что после побед в 2022 году контрнаступление ВСУ 2023 года провалилось и мы перешли в позиционную войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, Генштаб россии при вторжении в Украину в 2022 року избрал стратегию блицкрига, который рассчитан на малый промежуток времени – 40-45 дней. ВСУ же, объясняет он для Politeka, вели оборонительную операцию с элементами партизанских действий, проводили маневренную оборону и мобилизацию, благодаря чему и сломали планы врага.

«Осенью 2022 года, подготовившись, мы провели в рамках сетицентричной войны Харьковскую и Херсонскую наступательные операции оперативного уровня, то есть задействованы были все силы, средства, виды и рода войск. После этого противник был отброшен с Харьковского плацдарма, а также он отошел с Херсонского. Что произошло в 2023 году? российская федерация поняла, что, если и дальше так будет продолжаться, то это позор», - рассказывает Олег Стариков.

Как он объясняет для Politeka, тогда россияне перешли в стратегическую оборону и готовились к нашему стратегическому наступлению, особенно на Юге, потому что они правильно оценили, где будет главное направление удара ВСУ. Что касается Востока, отмечает эксперт, то там решить вопрос войны было бы проблематично, а Юг – это возможность выйти на Крым и взять под контроль побережье. Только вот, констатирует он, и наши проболтались, и противник подготовил оборону, так что в результате мало что получилось.

«Во-первых, мы потеряли время, надо было эту операцию начинать в середине апреля, то есть до того, как противник отошел от поражения осенью 2022 года и перешел в боевую готовность. И, опять же, лобовое наступление. Сунь-цзы всегда писал, что лобовое наступление – это не очень правильно. И почему обходные маневры не были проведены, я не знаю», - рассуждает Олег Стариков.

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