Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он отмечает, что россия и Украина ведут войну на истощение, и так она будет продолжаться. Это очень негативная тенденция, потому что война затягивается, ест очень много ресурсов и требует постоянно людей так же, несмотря на то, что у нас роботизируется фронт, несмотря на то, что мы видим, как сейчас растет количество беспилотников, как растут наши возможности», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, очевидно, путин будет тянуть с мирными переговорами и продолжать воевать, и даже при стремительном падении цен на нефть до конца 2025 года россия протянет. С другой стороны, отмечает эксперт, прорывов на фронте, скорее всего, не будет, а ВСУ будут и дальше вести активную оборону, нанося максимальные потери противнику.

«Итак, что будет? Война может перейти в частности в удары с воздуха, в обмен ударами, каждый будет пытаться быстрее вынести военные объекты и инфраструктуру противника. И в этом смысле мало говорить об ударах по НПЗ, этого недостаточно, потому что это очень долгосрочная перспектива, когда россия ощутит большие последствия. Для нас важны и удары по военным объектам, по аэродромам, как это было на авиабазе «Энгельс-2». Да, там собирается стратегическая авиация, но посмотрите, сколько времени уже не было ударов как раз из-за того, что Силы обороны Украины провели крайне успешную атаку и уничтожили склады с ракетами», - объясняет Александр Мусиенко.

Что касается Европы, отмечает эксперт, то она поддерживает в общем-то продолжение войны и фактически неприкрыто об этом говорит. То есть, объясняет он, пока Украина воюет, российские войска не будут на границе с Европой.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, почему мирный трек заглох в самом разгаре: «Трамп нервничает».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, согласится ли путин на прекращение огня.