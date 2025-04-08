Об этом он рассказал в своем блоге.

«Президент Украины признал то, о чем мы с вами догадывались, – присутствие наших сил. Ранее я объяснял, что действия и маневры Сил обороны Украины направлены на то, чтобы наносить превентивные удары по территории врага, они действуют на территории России и не дают противнику переносить боевые действия сюда, на территории Сумщины и Харьковщины, делают невозможными эти маневры», - отмечает Александр Мусиенко.

Как напоминает эксперт, сейчас много говорят о подготовке оккупантов к новым наступательным действиям, о том, что россия уже накапливает силы и ресурсы, поэтому понятно, что мы должны уничтожать все эти средства и возможности на территории врага. И чем больше будет уничтожено там, подчеркивает он, тем меньше противник сможет перенести на украинскую территорию и тем скорее собьется темп его наступления.

«Здесь нужно понять, что враг подготавливает свои силы, выводит их, фактически формирует боевые порядки для проведения наступательных действий. И украинские войска концентрируются на том, чтобы не дать развернуться этой операции, чтобы враг не зашел большими силами на территорию Харьковской и Сумской областей. То есть фактически это действия в рамках активной маневровой обороны и в то же время поражение врага на его территории», – объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет он, заход ВСУ на Белгородщину – это очередная демонстрация наших возможностей, доказательство, что украинская армия может вести, в частности, наступательные операции. Однако, подчеркивает эксперт, следует понимать, что цель – не масштабное продвижение вглубь российской территории, а срыв их наступления на Украину, и мы видим, что эта стратегия работает.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп хочет обменять торговое соглашение с рф на окончание войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Дают фору путину».