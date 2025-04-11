Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко оценил ситуацию в Сумской области и отметил, что вообще по всему фронту темпы продвижения врага значительно снизились, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что касается Сумской области, то действительно российские войска предпринимают попытки, особенно ДРГ заходят в села, которые находятся на украинско-российской границе. То есть они заходят, пытаются закрепляться, их уничтожают, выбивают, некоторые отходят, потом снова начинают предпринимать такие попытки. Но, в принципе, эти штурмы отбиваются на сегодня», - объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает о данных британской разведки, согласно которым, несмотря на атаки российских войск в том числе в Сумской и Харьковской областях, у них за март было наименьшее продвижение. Но при этом, добавляет эксперт, в марте зафиксировано порядка 4 000 атак российских войск на украинские позиции по всей линии фронта, это один из рекордных показателей, только вот значительных успехов нет.

И первая причина тому, объясняет он, - успешная маневренная оборона ВСУ, которая дает свои результаты, а вторая – наращивание количества используемых дронов, тем более, что Украина серьезно работает и над их качеством. И третье, добавляет эксперт, - это действительно фактор погоды.

«Четвертое – несмотря на то, что россия действительно нарастила свою группировку, они не могут ее использовать достаточно эффективно, поскольку на некоторых участках фронта просто не хватает огневой поддержки именно в виде артиллерии. Поэтому используют достаточно много пехотных групп, а пехотные группы уничтожаются. Вот это ряд причин, почему нету достаточно серьезного продвижения у российских войск», - утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Куницын сообщил, что 70% севастопольцев видели будущее города как свободной экономической зоны в составе Украины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко предупредил, как работают российские спецслужбы в информационной войне.