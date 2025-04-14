Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал статью CNN о ситуации на фронте и оценил, есть ли на самом деле успехи у российской армии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Но, знаете, читаю вроде статью про войну, а все равно в основном про дипломатию, переговоры и что там хочет путин. Даже название – «россия наращивает наступление по всей линии фронта в Украине, явно бросая вызов Трампу». То есть они рассматривают это наступление не как попытку что-то уничтожить, а как будто бы путин с Трампом воюет лично, а не с нами. «Что это значит для войны?», – задается отнюдь не риторическим вопросом CNN», - комментирует Михаил Шейтельман.

Действительно, констатирует он, по сообщениям наших военных, россияне активизировались сразу на нескольких направлениях, пытаются наступать, например, если раньше они проводили 140 атак в день, а сегодня – 180.

В то же время, рассказывает эксперт, CNN сообщает, что в основном россияне наступают уже даже не на бронированной технике, а на самой обычной, то есть сначала едет танк, за ним – два БТР, а дальше – автомобили и гольфкары. Вот это, рассуждает он, надо было показать Трампу, потому что ему не интересна война, не интересны пленные, не интересны убитые дети, а вот гольфкары его заинтересуют, потому что он испугается за свое гольфовое поле.

«По версии CNN, россияне отказались от попытки взять Покровск. Значит, во-первых, они наконец-то догадались сравнить, что есть сейчас и что случилось за последний год. Потому что за весь год огромного наступления российской федерации, всей этой страны с ее миллионами и десятками миллионов квадратных км, она смогла сделать выступ на 45 км. За 1 год они смогли пройти только под Покровском 45 км. Делим, в день – 100 м. Усейн Болт стометровку пробегает за 9,6 секунды, а российская армия за сутки. Вот такая примерно оттуда статистика», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что как только Украина подпишет ресурсное соглашение с США, начнутся серьезные переговоры с рф.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, возможно ли наступление рф на Днепропетровщине.