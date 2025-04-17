Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что исторически опасность россии всегда грозила с севера, теперь там страны НАТО, так что путин уничтожил безопасность рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если мы посмотрим историю россии, то на различных этапах – будь то царская россия, будь то Советский Союз – всегда проводилась политика, целью которой было защитить северные границы. Потому что все самые успешные военные операции, которые проводились против россии, шли через север. Соответственно, необходимо понимать, раз они шли через север, необходимо было север прикрывать», - рассказывает Александр Мусиенко.

Поэтому, напоминает он, Петр I строил Петербург, вел войну со шведами, и Сталин начал войну против Финляндии под предлогом расширения территорий, создания буферной зоны как раз для охраны северных границ, ведь опасался, что оттуда будут определенные действия. А вот путин, констатирует эксперт, допускает стратегические ошибки.

«На самом деле россии более выгодно членство Украины в НАТО, чем той же Финляндии с точки зрения безопасности. Ведь что получается? Все походы шли через северные просторы. Так если НАТО для вас – угроза, вы говорите, что пускай вступит Финляндия, пускай будет Эстония членом НАТО, все, кроме Украины? Это серьезно?», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, россия продолжает вести войну против Украины, оставляя свои северные границы открытыми и делая просто бессмысленным существования Балтийского флота в Балтийске и Кронштадте. И все это, подчеркивает он, по вине одного человека, одержимого войной против Украины, он, по сути, жертвует стратегической безопасностью рф.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что мирные переговоры зашли в стратегический тупик.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о цене помощи со стороны КНДР: «москва передавала уникальные инновационные технологии».