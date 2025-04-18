Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал об успехах ВСУ на фронте, которые усиливают Украину на переговорах и позволяют нашим дипломатам говорить с позиции силы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас происходят действия на фронте, и они очень важны. О них рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 км территорий в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко. Это на Покровском направлении», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он предупреждает, противник не изменил свои планы оттеснить ВСУ за пределы Донбасса и Луганщины и выйти на административные границы этих областей, но замысел врага остается нереализованным, ведь мы проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи.

Попутно эксперт вспоминает, как еще в сентябре 2024 года западные обозреватели, OSINT-аналитики, журналисты говорили, что Покровску грозит оккупация, стоит готовиться к боям за город, но ВСУ не дали врагу провести фронтальный удар, чтобы зайти в город. Далее, продолжает он, россияне хотели совершить обходной маневр, обойти Покровск с севера и юга, но и здесь не удалось, и определяющую роль в этом сыграла оборона Селидового. Как подчеркивает эксперт, нам удалось не только остановить продвижение врага, но и контратаковать, это заслуги тактики маневровой обороны.

«Силы обороны Украины, наша позиция на фронте, наши способности и возможности наносить удары по военным объектам врага на территории россии – это все дает возможность работать нашим дипломатам и представлять Украину с позиции силы. Вот что самое важное», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, продолжая войну против Украины, путин сделал россию уязвимой с северных границ и моря.

Также Politeka писала о том, что Фараджаллах рассказал о том, как российско-украинская война связана с событиями на Ближнем Востоке.





