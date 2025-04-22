Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал о ситуации на фронте, планах рф на весенне-летнюю кампанию и очертил, где будет направление главного удара, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Силы обороны продолжают борьбу, наносят удары по оккупантам и заставляют врага отходить на Покровском направлении с юга, о чем отметил спикер ОСУВ «Хортица» господин Трегубов. Действия подразделений ВСУ позволили отбросить врага и укрепить оборону. Как на прошлой неделе накануне Пасхи нам принес хорошие новости главнокомандующий Сырский, что удалось освободить 16 км² вокруг Покровска, так и сейчас есть сообщение, что враг вынужден отходить», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он подчеркивает, контрдействия и контрудары ВСУ позволили выбить врага с хорошо укрепленных позиций, с которых противник собирался продолжать наступательные действия. По словам эксперта, это стало возможным также благодаря тому, что украинские подразделения прервали логистику россиян.

«ВСУ не дают врагу развить наступательные действия в том числе и в Сумской области, как отмечал главнокомандующий Сырский, работавший и на этом направлении. Принимаются действия, которые не дают врагу закрепиться непосредственно на территории Сумской области», – добавляет Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает эксперт, россияне определились с целями весенне-летней кампании – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, именно поэтому мы видим активность на Покровском и Лиманском направлениях. Кроме того, предупреждает он, будут и другие направления удара, цель – которых растянуть и истощить ВСУ, отвлечь от главных целей.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, какой на самом деле договор о недрах пока подписали Украина и США.

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