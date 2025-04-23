Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, есть ли риски, что учения белорусских и российских войск «Запад-2025» на территории Беларуси станут новым наступлением на Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, эта ситуация постоянно в поле зрения нашего военно-политического руководства и разведки в том числе, поскольку Украина оценивает такие риски. И понятно, констатирует он, что любая военная активность вблизи наших границ воспринимается как признак возможной агрессии, но и Украина все это время готовилась.

«С 2022 года предпринят ряд очень серьезных действий по укреплению нашей границы с Беларусью. В том числе там есть и наше военное присутствие, там территория заминирована, мосты взорваны, дороги перекрыты, достаточно серьезно все укреплено для того, чтобы, если даже какой-то замысел в теории у российского командования и будет существовать, это не увенчалось никаким успехом», - рассказывает Александр Мусиенко.

Понятно, рассуждает эксперт, что эти учения «Запад-2025» будут оказывать давление на Украину, но это серьезная угроза станам Балтии и Польше, так что им действительно надо укреплять свою безопасность, в частности, заимствовать и наш опыт.

«Потому что Украина готова делиться опытом. Это происходит практически все время для того, чтобы передать нашим партнерам – странам Балтии и Польше – опыт, который был выработан нашими войсками в противодействии вторжению российских войск в том числе и с территории Беларуси в 2022 году», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что до 30 апреля решается, что нас ждет дальше – остановка огня или эскалация.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко об изменениях в американской политике: «Существует возможный сговор между россией и США».