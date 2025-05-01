Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что Украина может согласиться на перемирие 9 мая, потому что россия его все равно нарушит, и тогда мы ударим по москве, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, 3-дневное перемирие путина к 9 мая может пройти точно так же, как и пасхальное. То есть, рассуждает он, Украина может согласиться и не атаковать там, где россия соблюдает режим тишины, но если будет удар, мы сразу ответим зеркально, нанесем врагу максимальные потери и не дадим ему развивать свои наступательные возможности.

«Но при этом смотрим, какая ситуация будет 8 мая, будет ли полное прекращение огня. Я сомневаюсь, что обойдется без нарушений. Мы имеем дело с россией, там ложь, манипуляция, обман. И тогда 9 мая Украина говорит, что не считает себя ограниченной какими-то договоренностями, а то, что путин себе надумал, - это его проблемы, и наносим удары по Красной площади, по москве, срываем им праздник победобесия», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Кстати, отмечает он, мировые лидеры уже начали отказываться от приглашения посетить парад 9 мая, отменяют визиты в москву, например, премьер Индии Моди, ведь путин не может гарантировать безопасность. И парадокс заключается в том, объясняет эксперт, что россияне могут стянуть в москву все свои системы ПВО, но нет уверенности, что когда 9 мая прозвучит сигнал воздушной тревоги, все обойдется. Это, подчеркивает он, будет невероятное унижение для путина, он этого очень боится.

«Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Костенко подчеркнул, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад в москве 9 мая, для которого россия объявила так называемое перемирие. Это вполне возможно», - заключает Александр Мусиенко.

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