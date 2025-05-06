Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, почему российские войска несут такие большие потери и удается ли кремлю их восполнять, чтобы продолжать наступление, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как сами российские военкоры пишут иногда об этом, украинская армия выставляет настолько высокоэффективный заслон из дронов, что он не дает возможности проходить оборону. Плюс работает артиллерия, плюс работают другие виды вооружений. Поэтому, исходя из этого, потери и растут. И мы видим, что они выходят с каждым месяцем все на новые масштабы», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, растут потери и артиллерийских систем, которые россия размораживает и снимает с хранения, в том числе те, которые были выпущены практически сразу после окончания Второй мировой войны. Скоро будет статистика за апрель, и там мы увидим, утверждает эксперт, что очередной рекорд потерь российской артиллерии побит.

«И поэтому, конечно же, эти потери необходимо восполнять. Каким образом россия это делает? Разными способами. Один из них – классический, то есть мобилизация, которую таковой по понятным причинам в россии не называют, поскольку путин хочет сделать красивую мину при плохой игре, создать впечатление и иллюзию того, что потери восполняются исключительно добровольцами, контрактниками», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, для восполнения потерь на фронте в россии идет принудительная мобилизация и поощрение подписания контракта высокими денежными выплатами, о чем раньше не так много говорили, чтобы создать впечатление, будто бы война исключительно патриотическая. И последний способ, добавляет эксперт, х это военнослужащие из других государств, первая подкатегория – регулярные войска, например, северокорейские, а вторая – наемники, например, из Южной Америки, Азии, Ближнего Востока, Африки.

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