Украинские Силы обороны запускают новую стратегическую инициативу — проект «линии дронов», предназначенный для эффективного сдерживания наступательных действий российских войск.

В проекте задействованы пять подразделений БПЛА: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2». С начала 2025 года общую координацию выполняет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Драпатый.

Главная цель инициативы — создание так называемой kill zone (зоны поражения) на глубину до 50 километров от линии фронта, полностью контролируемой дронами. Эта территория разбита на сектора: 5–10 км, 10–15 км, 15–20 км и 20–50 км, каждый из которых обслуживается отдельными разведывательными экипажами. Их задача — обнаруживать цели и оперативно передавать координаты для нанесения ударов.

Ближайшие 5 километров от передовой планируется заминировать и расчистить от возможных укрытий — противник не должен иметь возможности закрепиться. Далее идут сектора логистики, артиллерийской поддержки и зоны для ударов по тыловой инфраструктуре, включая базы, ПВО и склады.

На текущем этапе реализация концепции только начинается: большинство задач еще в процессе подготовки. Однако минимальная цель проекта — полностью остановить продвижение российских войск.





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