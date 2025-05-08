Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что вражеские шахеды в украинских городах сбивать сложно из-за высоты и скорости их полета, ведь это буквально революция в войне, как порох или танк, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Во-первых, отмечает эксперт, шахеды – это не крылатые или баллистические ракеты, а борьба в малом воздухе не входила ни в какие военные доктрины никаких стран и военных организаций мира, никто не был готов противодействовать летательным аппаратом такого класса. Так что, констатирует он, нет соответствующего вооружения для того, чтобы уничтожать эти дроны, которые летят со скоростью кукурузника.

«И летит очень низко над землей – 100-200 м. И земля-то круглая, она же не плоская. А луч радиолокатора как работает? В зависимости от искривления земли, от того, какая местность. Луч не видит, шахед прилетает, и луч просто не успевает его захватывать. И поэтому мобильные группы ПВО выскакивают и начинают работать в городе. Но, в принципе, по всем стандартам, по всем правилам, это все должно быть на подходе к населенному пункту или к объекту, который защищается», - рассказывает Олег Стариков.

Кроме того, отмечает эксперт, россияне изменяют систему управления шахедами, сейчас они уже начали использовать GPS-навигацию, а некоторые дроны даже берут наши мобильные сети. В таком случае, рассуждает он, или отключать всю мобильную связь в городе, или глушить с помощью РЭБ, но неизвестно, к чему это еще приведет.

«Поэтому ситуация серьезная, и связана она, опять же, с тем, что дроны провели революцию в военном деле. Это такая же революция, как когда изобрели порох и его стали применять в военном деле. Рыцари в латах бегали, их стрелами не могли пробить, а огнестрельным оружием могли. Или как танки в Первую мировую войну. Поэтому в ближайшее время, конечно, найдут (ред. – способ противодействия дронам), но быстро это не будет», - объясняет Олег Стариков.

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