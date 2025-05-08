Об этом он рассказал в своем блоге.

«Не знаю, какие данные рисовало Министерство обороны рф, но они отметили, что вроде бы было запущено из Украины 540 БПЛА. Представьте себе. Они страдали, потому что в москве не работали аэропорты, люди спали на полу, потому что произошел сбой программ, рейсы отсрочили или отменили. Пусть ощутят на себе все так называемые радости войны. Не нужно было начинать агрессию против Украины, не нужно было начинать эту войну. Ведь очень известная давно банальная вещь, истина, которая работает. Посеешь ветер – пожнешь бурю», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Кроме БплА, отмечает он, россияне заявляли об атаке ракетами "Длинный Нептун", ATACMS, авиационными бомбами JDAM, поэтому враг хорошо почувствовал наши способности.

А относительно целей атаки, рассказывает эксперт, то это был аэродром в московской области, где базируются самолеты Су-27, военный завод в Саранске, специализирующийся на оптоволоконных системах, которые используют российские дроны, а также другие объекты ВПК на территории врага. В ответ, констатирует он, российская пропаганда начала истерически кричать, что использует «Орешник», если Украина сорвет парад в москве 9 мая.

«Фактически с ноября-декабря прошлого года не говорили в россии об этом. До этого путин довольно часто где надо и где не надо вспоминал об этом «Орешнике», рассказывал и запугивал. И сейчас, опять же, они включают ту же пластинку, начинают рассказывать о том, что мы же «ухнем», если нужно. Вот такого плана начинаются разговоры. Но совершенно очевидно, что это еще раз запугивание, это шантаж, это давление, это попытка посеять панику и деморализацию. Но я уверен, что эти расчеты не сработают», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что одного снижения цен на нефть недостаточно для того, чтобы путин закончил войну.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, почему сложно сбивать БПЛА: «Дроны провели революцию в военном деле».