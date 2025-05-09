Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал телефонный разговор Зеленского с Трампом и рассказал, будут ли США наконец-то давить на путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, после этого разговора Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня сроком на 30 суток хоть сегодня, а Трамп призвал согласиться на такое перемирие путина. К тому же, добавляет он, впервые по результатам таких разговоров звучат конкретные намерения о действиях – Трамп готов ввести санкции в случае отказа россии.

«Хочу напомнить, что несколько недель назад госсекретарь Рубио говорил о том, что США могут применить санкции, но это уже будет крайняя мера, последняя мера, если они увидят, что других рычагов влияния, других дипломатических ресурсов и возможностей, чтобы убедить или заставить путина, у них нет. То есть сейчас они говорят четко: «Или ты, путин, идешь на прекращение огня сроком на 30 дней, или будут более жесткие санкции. Собственно, это уже позиция», - утверждает Александр Мусиенко.

А относительно 3-дневного прекращения огня, отмечает он, можно констатировать, что пусков российских ракет и шахедов пока не было, но Сумщина страдает от ударов КАБами, поэтому увидим, как будет дальше и можно ли будет продлить это на 30 дней.

«На фронте окончательного прекращения огня не произошло. россия нарушала режим тишины и атаковала украинские позиции, о чем есть соответствующие сводки Генштаба ВСУ. Министр иностранных дел Украины Сибига информировал, в частности, наших международных партнеров, что ему докладывали военные о нарушении режима тишины. И нужно на это, конечно, обратить внимание, чтобы понимать, насколько россия действительно хочет мира или не хочет, и что россию нужно к этому миру, по крайней мере к прекращению огня заставить», - констатирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что накануне 3-дневного перемирия путина Украина устроила россии мощную ракетно-дроновую атаку.

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