Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал публикацию Financial Times о том, что россия готовится к масштабному наступлению, а не к прекращению огня, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То, что делают российские войска, свидетельствует, что путин рассчитывает на летнюю кампанию, которая, согласно заявлению верховного главнокомандующего, президента Украины Зеленского, продолжается. И сейчас эта летняя кампания, несмотря на то, что еще календарно не лето, происходит», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, россия поставила цель, чтобы в течение лета делать все возможное, чтобы, если не захватить, то хоть приблизиться к захвату и полной оккупации Донецкой области в пределах ее административных границ.

Даже в публикации Financial Times, рассказывает эксперт, говорится, что россия сегодня задействовала свои силы на Покровском направлении, в районе Торецкая, именно туда агрессор подтягивает свои силы, сужая таким образом участки для наступления, акцентируя внимание именно на Донетчине. То есть, констатирует он, россия перебрасывает силы из Курщины и других направлений именно на Донетчину, на Торецк, Покровское и Лиманское направления, именно там будут наступательные действия.

«Нужно понимать, что у россии нет сейчас потенциала для того, чтобы вести наступательные действия по всей линии фронта. Чтобы восстановить этот потенциал, им нужна пауза, но далеко не на месяц. 30 суток – это недостаточно. Для этого нужно полгода, год как минимум. Но если бы было прекращение огня именно на такой срок, очевидно, что и для Украины это возможность воспользоваться такой паузой, мы бы тоже восстанавливались самостоятельно и в частности с помощью и поддержкой наших западных партнеров, которые и производили бы вооружение, и закупали, и были бы готовы к инвестициям в производство оружия здесь», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что стратегия путина – это затягивание процесса бесконечными встречами делегаций.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, сядет ли Китай за стол российско-украинских переговоров.