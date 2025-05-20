Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что после разговора с Трампом путин предложил разработать еще какой-то меморандум, то есть переговоры затянутся еще на долго, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, по итогам разговора с Трампом путин заявил, что россия готова работать над меморандумом с Украиной, который, помимо прочего, должен включать и вопросы прекращения огня. То есть, констатирует он, прекращение огня, а затем продвижение по другим пунктам, как предлагает Украина и Европа, отвергается, теперь нужно готовить еще какой-то меморандум, это все переносится на июнь, но тогда путин скажет, что ему опять что-то не подходит, чтобы продолжить наступление.

«Вот такие результаты по состоянию на сегодня. То есть переговоры продолжаются, они интенсивны, но они будут очень долгими и пока с неопределенными результатами. Качество результатов будет зависеть от того, как быстро смогут нажать на путина, чтобы он прекратил боевые действия, либо от того, насколько быстро с ним что-нибудь произойдет по физиологическим причинам, насколько быстро он умрет», - объясняет Александр Мусиенко.

Очевидно, констатирует он, что российские войска активизируются на летний период, хотят развить наступление, зайти на Днепропетровщину, а также неспокойно в районе Торецка, на Лиманском направлении. Потому переговорный процесс, подчеркивает эксперт, также зависит от ВСУ, от того, насколько успешно они будут останавливать врага, а европейские партнеры помогать им оружием.

«Наш путь к миру очень долгий, поэтому борьба будет продолжаться. Война продлится по меньшей мере до середины осени этого года, вероятнее всего. А дальше тоже неясно, возможно, и подольше, сказать здесь тяжело. Может на определенные этапы прекратиться, а потом снова возобновиться», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что новый Папа Римский будет работать с Глобальным Югом, чтобы ослабить влияние россии.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему для окончания войны необходима встреча Трампа с путиным.