Украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил о новой волне атак беспилотников с элементами искусственного интеллекта.

«К сведению сил обороны Украины. Зафиксирована атака все тем же БПЛА с искусственным интеллектом, но в этот раз двигатель уже бензиновый. Это позволило атаковать наш объект в 100 километрах. Я попросил вынести эту тему на технологическую ставку с президентом. Меня там нет, потому прошу других. Стараюсь собирать и систематизировать информацию по этой теме как могу. Прошу посылать любую информацию», - написал Бескрестнов.

Ранее он сообщал, что на фронте уже фиксируется от 30 до 50 вылетов таких БПЛА каждый день.

Благодаря встроенным моделям ИИ дроны способны автономно патрулировать трассы и искать военную технику в движении. По словам эксперта, традиционные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективны против новых систем, поэтому критически важно найти другие способы противодействия.

Бескрестнов обратился к военнослужащим с призывами передавать трофейные дроны командирам или в ГУР, СБУ и экипажи зенитных дронов - сообщать командование о фиксации дронов этого типа даже в случае отсутствия сбития.

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