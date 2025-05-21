Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что российско-украинская война перестает быть интересна США, они могут выйти из процесса, но непонятно, сможет ли Европа их заменить, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот и наступило время, которые я называю время X, критическая точка, когда ситуация пойдет или в одну, или в другую сторону. Подтверждение этому – заявления президента Трампа: «В вопросе урегулирования в Украине наступил критический момент». Все, пришло время для принятия решения двумя враждующими сторонами. Вашингтон дал понять Киеву и основным западным союзникам, что Украина и рф должны самостоятельно найти решение, если нет, он выходит из переговоров», - утверждает Олег Стариков.

Так что, констатирует эксперт, Трамп завис над сторонами, как дамоклов меч, у российской армии стратегическая инициатива, ВСУ в стратегической обороне и медленно перемалывают силы противника, кремль выстроил систему защиты от санкций и начал первую фазу летней военной кампании 2025 года, не дожидаясь окончания переговоров.

«США всегда воспринимают войну как бизнес-проект. Если он перестает приносить прибыль, США, не заморачиваясь, выходят из него. По науке региональный конфликт решается, если противники пришли в позиционный тупик. И нужна только внешняя сила, которая способна усадить их за стол переговоров и остановить огонь методом кнута и пряника», - объясняет Олег Стариков.

По его словам, в случае выхода США из переговорного процесса на первое время помощь в состоянии оказать «коалиция желающих», но возникает вопрос, что будет дальше, ведь никто не проводил серьезный расчет, прогноз событий. По мнению эксперта, нельзя делать ставку только на стратегию линии дронов, которая останавливает противника за 5-10 км и медленно уничтожает, потому что россия тоже развивает беспилотники и защиту от них. Поэтому, констатирует он, Трамп хочет, чтобы стороны пришли к компромиссу, считая, как бизнесмен, что времени не так много.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока путин затягивает переговоры, его войска готовят наступление на Днепропетровщину.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о новых угрозах путина: учебном запуске ракеты «Ярс».