Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что россия больше не скрывает своих истинных намерений и открыто отвергает идею перемирия, чтобы продолжать войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, глава МИД рф Лавров после переговоров со своим армянским коллегой Мирзояном выступил перед журналистами и заявил, что «перемирие, а там увидим» в мирном процессе с Украиной не будет. То есть, констатирует он, россия отвергла 30-дневное перемирие как первый этап переговорного процесса.

«Уже не только путин, а и Лавров посылает Трампа по курсу русского корабля и еще дальше. Ну, если Трамп это позволяет делать, если современная администрация США позволяет так себя вести, что же здесь сказать? Возможно, этого и заслуживают тогда», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Ведь, напоминает эксперт, режим прекращения огня на 30 суток – это было предложение США, чтобы после этого дальше двигаться в переговорном процессе согласно со следующими шагами. Но уже не путин как-то завуалировано, констатирует он, а Лавров совершенно недипломатично отвергает эту инициативу Запада.

«Но позиция Лаврова ясна – вскрылись. Снова вскрыли свою ложь, еще раз подтверждают, что они хотят воевать как минимум до середины осени, вести летне-осеннюю кампанию, насколько осень позволит вести активные боевые действия, но там не факт. То есть россия, опять же, будет объединять вопросы прекращения огня с остальными вопросами – демилитаризация, денацификация, нейтральный статус, статус языка, церкви и т.д. Это уже очевидно, они уже не скрывают. Раньше они врали, манипулировали, скрывали свои истинные намерения, а сейчас они уже даже это отвергли и открыто начинают говорить», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, что происходит в переговорах и на фронте: «Время X, критическая точка».

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