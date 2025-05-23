Об этом он рассказал на своем канале.
«Политическая составляющая закончилась, сейчас решают, как закончить военную составляющую, формула такая. Сейчас боевые действия продолжаются в целях обеспечения лучшего условия мира, чтобы установить как можно лучший и более приемлемый мир для обеих сторон. И тогда начнется такая борьба за мир, что камня на камне не останется», - отмечает Олег Стариков.
Как он рассказывает, согласно квадратичному закону Осипова-Ланчестера для того, чтобы победить при одинаковой величине армии, необходимо оружие в четыре раза эффективнее, чем у противника, иначе – ничья. А чтобы победить в два раза больше армию, продолжает эксперт, вооружение должно быть в 9 раз эффективнее, чем у противника.
Поэтому, утверждает он, все эти заявления западных политиков о том, что российско-украинскую войну можно завершить только дипломатическим путем, не военным – это разведпризнак, который свидетельствует о том, что войну пора заканчивать, и абсолютно все этого хотят достичь, просто разными путями.
«Оружие где в таком количестве есть? Только в двух странах. В Соединенных Штатах Америки и в Китайской Народной Республике. Теперь Соединенные Штаты Америки заявили, что войну надо заканчивать, кровавую бойную надо заканчивать. Значит, оружие в необходимом количестве и необходимой эффективности они нам не дадут. Они нам что дадут? Только для обороны. Наши стратегические решительные партнеры ищут Patriot», - заключает Олег Стариков.
Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, какова роль США за столом переговоров между Украиной и россией: союзники, посредники, оппоненты или торговые представители.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле.