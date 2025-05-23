Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что США могли бы дать Украине техническое преимущество, но они хотят мира, поэтому осталось завершить войну на выгодных условиях, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Политическая составляющая закончилась, сейчас решают, как закончить военную составляющую, формула такая. Сейчас боевые действия продолжаются в целях обеспечения лучшего условия мира, чтобы установить как можно лучший и более приемлемый мир для обеих сторон. И тогда начнется такая борьба за мир, что камня на камне не останется», - отмечает Олег Стариков.

Как он рассказывает, согласно квадратичному закону Осипова-Ланчестера для того, чтобы победить при одинаковой величине армии, необходимо оружие в четыре раза эффективнее, чем у противника, иначе – ничья. А чтобы победить в два раза больше армию, продолжает эксперт, вооружение должно быть в 9 раз эффективнее, чем у противника.

Поэтому, утверждает он, все эти заявления западных политиков о том, что российско-украинскую войну можно завершить только дипломатическим путем, не военным – это разведпризнак, который свидетельствует о том, что войну пора заканчивать, и абсолютно все этого хотят достичь, просто разными путями.

«Оружие где в таком количестве есть? Только в двух странах. В Соединенных Штатах Америки и в Китайской Народной Республике. Теперь Соединенные Штаты Америки заявили, что войну надо заканчивать, кровавую бойную надо заканчивать. Значит, оружие в необходимом количестве и необходимой эффективности они нам не дадут. Они нам что дадут? Только для обороны. Наши стратегические решительные партнеры ищут Patriot», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, какова роль США за столом переговоров между Украиной и россией: союзники, посредники, оппоненты или торговые представители.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле.