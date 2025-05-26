Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что ракетно-дроновый террор Украины – это признание слабости рф на поле боя, агрессор готовит наступление, но успехов не будет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эти элементы террора связаны еще во многом с бессилием россии непосредственно на поле боя. Опять же, напомню, 118 лет нужно россии для того, чтобы захватить всю Украину такими темпами, как враг наступает сейчас. Это посчитали американские аналитики ведущего финансового учреждения JP Morgan», - отмечает Александр Мусиенко.

А до этого, напоминает он, были расчеты Генштаба Великобритании, что для захвата Запорожья или Херсона россии нужно сконцентрировать на этом направлении 2 млн живой силы и 4-5 лет. По словам Сырского, добавляет эксперт, сейчас на оккупированных украинских территориях и вблизи Украины военное присутствие российских войск составляет 640 тысяч, так что до 2 млн далеко, как и до Херсона или Запорожья.

Поэтому, констатирует он, россия прибегает к ракетно-дроновому террору, потому что чувствует бессилие на поле боя, тем более что ВСУ успешно обороняются, Покровск не захвачен, а выхода на Днепропетровщину не было. Однако, отмечает эксперт, российские войска имеют определенные тактические успехи ценой огромных потерь, боевые действия активны и тяжелы.

«Ведет ли это к прорывам на оперативно-стратегическом уровне, когда мы можем говорить о Херсоне, о Запорожье, об активном продвижении врага вглубь украинской территории? Нет, мы этого не видим. Но, конечно, россия будет наступать. Есть информация о том, что они подтянули около 50 000 личного состава с территории Белгородской области на Харьковское направление, на Купянское. Конечно, это тоже вызывает определенные опасения. Вероятно, это свидетельствует о том, что до середины осени россия будет более активно, жестко атаковать на фронте, пытаясь улучшить по меньшей мере свое тактическое положение», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что снисходительная позиция Трампа по отношению к путину не нравится американским избирателям.

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