Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что россия, очевидно, начала создавать свою буферную зону с Сумщины, но продвижение не велико и ВСУ делают все возможное, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, враг штурмует Сумщину, и есть информация о том, что, к сожалению, россии удалось продвинуться и оккупировать три села на территории Сумщины. То есть, констатирует он, это то, о чем говорили в россии, что нужно создать буферную зону, но она совсем не велика, и в общем-то мы знаем, что противник накопил определенные силы на Курщине, Белгородщине, поэтому ВСУ будут делать все возможное, чтобы сдержать агрессора.

«Это не о захвате Сум, это для создания такой картинки, россия пытается реализовать то, о чем заявляла – создание буферной зоны, вот к этому сейчас стремится враг. Они также могут активизироваться еще в сторону Харькова со стороны Белгородщины. То есть это то, что действительно может происходить в ближайшее время и к чему нужно быть готовым. В остальном, ситуация на фронте сложная, но фактически значительного продвижения у противника не фиксируется», - объясняет Александр Мусиенко.

Что касается обстрелов, отмечает он, то прошло полтора дня с поста Трампа о том, что путин сумасшедший, и вот на одну ночь россия остановили массированные обстрелы ракетами, шахеды были, но в меньшем количестве. По словам эксперта, путин это будет подавать так, будто он на 1-2 суток услышал Трампа, но на самом деле причины другие.

«Это произошло просто потому, что россии нужно провести технические манипуляции, связанные с подвозом ракет, перезарядкой и подготовкой к дальнейшим ракетно-дроновым атакам по территории Украины. К сожалению, оптимистических прогнозов нет. россия будет это делать, пока у них есть возможность производить дроны, направлять их на нашу территорию. Поэтому мы должны усилиться. Для нас сегодня, кроме фронта, вот здесь фронт еще. россия бьет, пытается сыграть на деморализации, подавить сопротивление. Это не работает, но они будут пытаться кошмарить и дальше», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что к середине осени россия будет более активно, жестко атаковать на фронте.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему остановить боевые действия не так просто: «Инерция очень велика».