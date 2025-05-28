Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, удары украинских дронов не имеют такого ужасающего эффекта, массовой гибели гражданских на территории россии нет, а вот 2-3 ночи ракетно-дроновых обстрелов Украины приводят к гибели и ранению десятков людей. И Трамп, констатирует он, смотрит на это все не с точки зрения гуманизма, а с точки зрения технологии переговоров, поэтому и критикует россию, называет путина сумасшедшим.

«Трамп считает, что все это осложняет переговоры, делает ему сложнее возможность договориться с путиным. Ведь как договориться с человеком, который сейчас убивает мирное население? Это я объясняю, как оно выглядит со стороны Трампа. Он считает, что путин мог бы потерпеть и отложить на некоторое время, хотя бы пока идут переговоры, какие-то агрессивные действия в отношении Украины», - объясняет Руслан Бортник.

По его словам, это то, что касается формы, а по сути – Украина передала американской стороне свои предложения, как сообщил Кит Келлог, теперь все ждут российский меморандум. Кроме того, напоминает эксперт, спикер МИДа рф заявил, что в этом меморандуме будут и конкретные сроки, что напоминает Минские соглашения. И очевидно, констатирует он, что российская сторона будет настаивать на переговорах именно в Турции, чтобы продолжить те предложения, которые были в Стамбуле в 2022 году.

«И в политических кругах Украины распространяется такой слух очень активно, что россия до конца недели предоставит меморандум и сразу после этого на 2-3-ий день начнет масштабное наступление на территорию Сумской и Харьковской областей. Делюсь этим слухом, потому что он важен, от него зависит, может быть, жизнь, здоровье наших сограждан. И вот есть такое мнение, что россия попытается вести переговоры в условиях своего масштабного наступления», - сообщает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что россия, очевидно, начала создавать свою буферную зону из Сумщины.

Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал, как за годы войны в Украине стало больше миллионеров.