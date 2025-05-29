Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что финансирование украинской ракетной программы – это и о безопасности Европы, которая в основном закупает ракеты в США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, состоялся удачный визит президента Зеленского в Германию, нет информации о Taurus, но есть другая интересная и важная новость. Как сообщает BILD, отмечает он, правительство Германии рассматривает возможность выделения Украине средств на создание собственных крылатых ракет с дальностью до 2500 км, речь идет о миллионах евро на самостоятельную разработку и серийное производство.

«Когда речь идет не только о крылатых ракетах, но и о баллистике, меня часто спрашивают: «А что с ракетной программой?». Да, она должна быть, да, это важно, но стоит вопрос финансирования. Без финансирования наших партнеров здесь обойтись сложно. Как нам добиться этого финансирования? Следует убедить и мотивировать наших западных друзей, что это и в их интересах», - констатирует Александр Мусиенко.

Как он объясняет, у Европы нет оперативно-тактических ракетных комплексов, баллистики, это все покупается у США, например, ATACMS. То же самое, добавляет эксперт, касается крылатых ракет, здесь используются либо американские Tomahawk, либо разве что немецкие Taurus.

«И здесь Европа получает уникальный шанс, потому что Украина знает, как это делается, у Украины есть соответствующие технологии, у Украины есть возможности и Украина может производить совместно с партнерами. Но Украине нужны деньги, и именно сюда можно вкладывать. Именно так это может быть взаимовыгодно для Европы. Поэтому надеюсь, что и Германия и другие наши европейские друзья будут идти именно таким путем, инвестируя в украинскую оборонку. Не хотите нам давать? Окей, давайте инвестируйте. Да, это дольше, да, больше проблем, но все-таки это на долгосрочную перспективу», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что россия попытается вести переговоры в условиях своего масштабного наступления.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, получит ли Украина ракеты Taurus: «Мерц решил стать лидером».