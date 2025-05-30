Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, насколько сложна ситуация в Сумской области, какова истинная цель россиян и хватит ли им сил для ее воплощения, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия усиливает наступательные действия в Сумской области. Оккупанты продвинулись возле Новоселки, Водолагов, в Локне и Беловодах. Об этом сообщает DeepState, зона близится к Юнаковке. Действительно, враг активизировался, ведутся боевые действия за 27 км до Сум. Но это фактически вблизи российско-украинской границы. Цель, которую декларирует враг, – расширение буферной зоны, отсюда и пошла атака», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, эта история тянется еще с тех пор, как в декабре 2024 года россияне начали наращивать давление на Курщине, чтобы вытеснить оттуда ВСУ. В конце концов, продолжает эксперт, с помощью авиации, КАБов, дронов им удалось потеснить позиции украинских войск в Судже и окрестных населенных пунктах, наши силы контратаковали с флангов, но в конце концов пришлось отойти.

Кроме того, добавляет он, происходящее на Сумщине – это также и фланговая операция. То есть, рассказывает эксперт, россияне усилили атаки на Донетчине, ее полный захват и целью летней военной кампании, но для этого нужны атаки на других направлениях, чтобы отвлекать ВСУ. Но важно, отмечает эксперт, что россияне не прорвались в Сумскую область на той волне, на которой они наступали на Суджу, тогда проблем и угроз было бы гораздо больше.

«Пока враг демонстрирует готовность, но если бы у них была возможность, они бы дошли до операции по полуокружению или окружению Сум. Пока этого не наблюдается, украинские войска продолжают сопротивляться. Ситуация выглядит так, что некоторые села переходят из рук в руки, серая зона то расширяется, то уменьшается. То есть продолжаются активные боевые действия, но, правда, ситуация там усложнилась», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Германия даст Украине вместо Taurus: «Это на долгосрочную перспективу».

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, куда бить ВСУ, чтобы парализовать россию: порты, химическая промышленность, авиасообщение.