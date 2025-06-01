Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.

По их словам, среди пораженных самолетов – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Эта уникальная спецоперация получила название Паутина. Российской авиации предварительно нанесен ущерб на более 2 млрд долларов.





Источник в СБУ поделился с СМИ видео, на котором слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, комментирующего попадания: "Вот так хорошо выглядит сейчас аэродром "Белая", стратегическая вражеская авиация".

Собеседник пояснил, что СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, каждую ночь бомбящим украинские города.





В настоящее время известно о впечатлениях более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22



М3 .

По данным УП , СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам РФ .

Как сообщают источники, самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев подтвердил атаку БПЛА в Усольском районе, где находится авиабаза "Белая".

"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Среднее. Первый в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное количество БПЛА пока не подсчитано", - сообщил он.

По словам губернатора, дроны-камикадзе выпускали из "определенного источника".

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокированы. Главное – не надо поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет", - уверяет Кобзев.

Также атаку БПЛА на регионы подтвердили главы Мурманской и Рязанской областей.



Российские СМИ и военные телеграмма-каналы раскрыли подробности того, как была реализована эта масштабная спецоперация. Вероятно, украинские FPV-дроны вылетали роем из грузовиков, припаркованных рядом с российскими аэродромами. Новостной канал Shot выложил фото фуры, из которой вроде бы вылетают украинские дроны. "Вылетающие из фуры дроны видели не только в Иркутской, но и Мурманской области. В обоих случаях местные жители описывают одинаковую картину: большегрузный транспорт остановился на трассе, и из него полетели беспилотники", - сказано в сообщении. Предварительно, в Мурманской области водитель синего грузовика уже задержан и дает показания. В обоих случаях речь идет о FPV-дронах, которые, вероятно, имели специальную прошивку для удаленного управления. Авиабаза "Белая" находится в Сибири в почти 4,5 тысячи км от границ Украины. Аэродром "Оленья" находится в Мурманской области в почти 1,7 км от Украины. На этих аэродромах РФ размещает стратегическую авиацию, используемую для ракетных атак по Украине.

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