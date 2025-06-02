Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении, есть ли кризис, какой план у противника и выдержит ли оборона города, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Они вступили сейчас в летнюю военную кампанию и начали первый этап, который подразумевает проведение разведки боем по всем фронтам. Они нашли наше слабое место на Покровском направлении. Помните, я всегда говорил, что Покровск – это направление главного удара. А тут нашли именно срез между восточным флангом Покровского направления и западным флангом Торецкого направления», - рассказывает Олег Стариков.

Как он объясняет, каждая бригада держит свои 20-50 км, а между ними всегда остается место, которое называется слабостью, и вот россияне его нашли, потому что командиры всегда больше внимания обращают на центр, фланги в таком случае остаются слабостью. С нашей стороны, добавляет эксперт, надо было перебросить резервы, но, очевидно, или не успели, или их оказалось не достаточно, так что россияне углубились на 10 км.

«Это элементы тактического кризиса, но само по себе тактический кризис при линии боевого соприкосновения в 1000 км особо ни на что не влияет. То есть влияет, но не на оперативную и стратегическую составляющую. То есть никакого обрушения фронта не будет. Но если дальше не будет никакой локализации этого наступления противника, то этот кризис может перерасти в настоящий тактический кризис с элементами оперативно-тактического кризиса», - объясняет Олег Стариков.

Как он подчеркивает, Покровск – это серьезный укрепрайон, поэтому россияне будут пытаться обходить его, чтобы перерезать логистику с запада и с севера или хотя бы взять ее под огневой контроль. Это, предупреждает эксперт, может привести к снижению боеспособности нашего гарнизона, который держит оборону в Покровске, и либо придется отойти, либо удастся ударить по противнику быстрее, чем он разрушит логистику.

Как сообщала Politeka, Фесенко заявил, что сейчас Трамп – единственный, кто может подтолкнуть путина к какому-либо соглашению.

Также Politeka писала, что Томенко рассказал, как Трамп испортил и сорвал все возможные инициативы Украины и ЕС.