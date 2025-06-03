Утром 3 июня Служба безопасности Украины совершила уникальную спецоперацию, нанеся очередной удар по Крымскому мосту. В этот раз взрыв произошел под водой. По данным СБУ, операция готовилась несколько месяцев.

Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, в 4:44 утра были активированы подводные взрывные устройства, заложенные непосредственно под опорами моста. Мощность заряда составила 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте, что нанесло существенные повреждения на уровне дна сооружения. В результате подрыва городов находится в аварийном состоянии.

В спецслужбе подчеркнули, что операция была тщательно спланирована, жертв среди гражданского населения нет. Лично планированием и координацией занимался глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Он заявил, что: "Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. В 2022 и 2023 годах мы уже поражали Крымский мост. Сегодня продолжили традицию - на этот раз из-под воды".









Хронология ударов Украины по Крымскому мосту

Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. После подрыва грузовика на переправе обрушились две полусекции автомобильной части моста, а также были зафиксированы повреждения железнодорожного полотна.

Вторая атака совершена 17 июля 2023 года. По данным, Украина использовала морские дроны Sea Baby, в результате чего была серьезно повреждена автомобильная полоса моста.

30 марта 2025 года издание The New York Times опубликовало расследование по операциям украинских сил, в том числе с привлечением США. В материале говорилось еще об одной атаке на Крымский мост, осуществленную в 2024 году с использованием ракет ATACMS в рамках операции под названием Lunar Hail (укр. "Лунный град").

Хотя точная дата этой атаки не указывается, вероятно речь идет о событиях 16 августа 2024 года. Тогда в оккупированном Крыму были слышны взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии. Временно было приостановлено движение по мосту. Министерство обороны РФ заявило о сбитии 12 ракет ATACMS, якобы направлявшихся к мосту. О возможных повреждениях не сообщалось.

8 марта 2025 года командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что Украина готовится к очередному удару по Крымскому мосту.

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