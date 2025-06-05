Об этом он рассказал в своем блоге.

«Для того чтобы наша оборона была еще более эффективной, нужны именно такие спецоперации, они будут этому способствовать. Как отметил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины президент Зеленский, путин и россия знают, что будут следующие операции, но не знают, где и когда. Поэтому паника», – отмечает Александр Мусиенко.

И конечно, констатирует он, в россии сейчас будут контртеррористические режимы, охота на ведьм, паранойя, проверка всех фур, залезут в каждый куст и под каждый камень, так что реализовать следующие операции будет сложнее, но это не невозможно.

А путин тем временем, подчеркивает эксперт, снова сел в лужу, если бы россия планировала какой-то ответ за атаку аэродромов 1 июня, мы бы ее уже увидели, однако ничего не было, кроме угроз «Орешником». Зато мы увидели, констатирует он, что путин отреагировал постфактум, а до этого, очевидно, трясся в бункере. В то же время, предупреждает эксперт, риски масштабных ракетно-дроновых атак в ближайшее время сохраняются, хотя они затягиваются по техническим причинам и потому, что любой ответ следует согласовать с Трампом.

«Уже до уровня супердержавы, как россия хотела себя поставить, как путин хотел пропагандой своей разнести, они явно не дотягивают, потому что нельзя таким образом действовать. Все ждали чего-то, говорили, что сейчас будет вот российский удар. Его нет. Опять же, во многом вот эти устрашения реально просто не срабатывают. Но риски удара сохраняются», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман оценил последствия операции СБУ «Паутина»: деньги, самолеты, крах путина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о переговорах в Стамбуле: «прямо противоположные позиции у сторон, не видно сближения и точек соприкосновения».