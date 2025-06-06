Прогноз свидетельствует о том, что война в Украине в 2025 году может кардинально измениться.

Россия достигла кульминации в войне в Украине и летнее наступление может стать ее последним шансом прорвать оборону, сообщает Politeka.

Об этом пишет The Washington Post.

По прогнозам американских и европейских экспертов, потенциал Москвы на поле боя ослабевает, а в 2025 году из-за нехватки живой силы и техники продвижения будет еще сложнее.

Война в Украине продолжается, но российские успехи даются очень дорого: за более трех лет потеряны тысячи танков, самолетов и кораблей, а территория, захваченная за это время, не превышает 1%.

Аналитики отмечают, что Россия уже потратила много ресурсов на попытки продвинуться, однако темпы наступления значительно замедлились, отчасти из-за укрепления украинской обороны и активного применения беспилотников.

Несмотря на преимущество в численности, Кремль сталкивается с проблемами логистики и износа вооружения, и на следующий год Россия рискует потерять способность вести полноценные наступательные операции.

Эксперты считают, что если Москва не достигнет прорыва летом 2025 года, то ее возможности для масштабного наступления значительно уменьшатся. Между тем, Запад имеет уникальный шанс усилить давление на Россию, чтобы заставить ее пересмотреть свою стратегию в войне в Украине.

По прогнозам экспертов, если Украина сможет удержать позиции до зимы, а международное сообщество усилит экономическое давление на Москву, Кремль вынужден будет выбирать между дальнейшими колоссальными потерями или поиском мирного урегулирования.

Источник: The Washington Post

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