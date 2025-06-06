Полковник запаса Сергей Грабский объяснил, что операция «Паутина» стала возможна благодаря тому, в частности, что россияне снова недооценили возможности украинцев, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«То, что пережила россия на выходных, – это не больше, не меньше, чем стратегическая катастрофа Хиросимы. Некоторые комментаторы ее почему-то ошибочно называют Перл-Харбором, но это никакой не Перл-Харбор. Не надо из мерзавцев и подонков делать жертв внезапного нападения. Тем более, страна, которая воюет 11 лет, могла бы быть более подготовлена. Тем не менее, это не перл Перл-Харбор, это Хиросима, в результате которой россия потерпела поражение», - подчеркивает Сергей Грабский.

В россии почему-то, отмечает он, называют операцию «Паутина» террористической атакой, мол, это часть ядерной безопасности. Но это не так, констатирует полковник, потому что самолеты, которые доставляют ракеты к мирным целям в Украине, являются нашей законной военной целью, и уничтожить ударное средство – это не террор.

«А то, что они (ред. – самолеты) находились на открытых площадках, – это трудности россиян. россияне, как всегда, недооценивают специфику войны с Украиной. россия выигрывала войны, только когда украинцы стояли у руля российской армии. И то, что россияне даже помыслить не могли, что удар может быть нанесен по объектам на огромном расстоянии от линии фронта, это их трудности», - утверждает Сергей Грабский.

Более того, подчеркивает гость программы, согласно международным определениям, терроризм – это действие негосударственных групп против населения, государственных органов какой-то страны. Украина же, констатирует он, – государство, признанное ООН, и она использовала конвенционные методы ведения боевых действий, поэтому наши удары являются абсолютно законными, они не требуют какого-то дополнительного подтверждения или разрешения на нанесение.

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