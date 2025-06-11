Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что ситуация с антимиграционной политикой в ​​США обостряется, чем могут воспользоваться Китай и россия, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Фактически в США назревает что-то вроде гражданской войны. Это признает даже президент Трамп, который отрицает этот факт и говорит, что не хочет гражданской войны. В философии это одно из возражений по Канту. Если ты отрицаешь, значит, ты признаешь тот факт, что это возможно. В истории США это было с 1861 по 1866 год. Склонна ли Америка к гражданской войне в условиях подогрева, разжигания, усиления? А мы понимаем, что за этим может стоять и россия, и Китай, все может быть. Стоит дождаться искры, которая может разжечь пламя», - комментирует Александр Мусиенко.

Как объясняет эксперт, путин только спит и видит, чтобы в США обострялся внутренний кризис, чтобы было больше разногласий, чтобы администрация Трампа отошла от внешнеполитических вопросов, от защиты международного права. Кроме того, добавляет он, это действительно внутренние проблемы США и без внешнего вмешательства, ведь голосовавшие за Трампа поддерживают усиление борьбы с мигрантами, но есть и оппозиция такой политике.

Так что, констатирует эксперт, в Калифорнии не утихают протесты, происходят столкновения, и Трамп даже использовал для их подавления Нацгвардию, не согласовав это с властями штата, поэтому губернатор Гевин Ньюсом обратился в Верховный суд с иском.

«Ньюсом – тоже интересный политик. Он является губернатором Калифорнии и человеком, которого называют одним из претендентов на баллотирование на следующих президентских выборах от Демократической партии. Ньюсом представляет большой штат по экономическому потенциалу, портовой инфраструктуре, это Силиконовая долина. В частности, он выступает за углубление сотрудничества с Китаем. Он бывал в Китае, пожалуй, едва ли не чаще всех губернаторов. Поэтому это тоже интересный фактор», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что сколько проживет путин, столько и будет продолжаться российско-украинская война.

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