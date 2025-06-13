Военный эксперт Олег Стариков рассказал, перерастет ли российско-украинская война в больший конфликт между рф и КНДР с одной стороны и с другой – отдельными странами НАТО, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Трехлетняя российско-украинская война 2022-2025 годов закончилась. Это аксиома или вывод. Трехлетняя война закончилась. США вышли из российско-украинской войны. Теперь решается вопрос: перейдет ли война на семилетний цикл?» - утверждает Олег Стариков.

В этой войне, рассказывает он, будет брать участие россия и ее союзники, в частности, КНДР, ведь не зря же секретарь Совбеза рф Шойгу туда недавно ездил, а против них будут воевать отдельные страны, входящие в НАТО. По словам эксперта, эта уже семилетняя война будет происходить на территории Украины, россии и тех третьих стран, которые кремль определит как врагов.

«Привожу маленький пример, МИД рф направил ноту в МИД Соединенного Королевства, в которым запросил, принимало ли участие Соединенное Королевство или в качестве государства, или в качестве войск, или в качестве советников в проведении операции «Паутина». Ответа пока нет. Лавров после этого через два вышел и заявил, что МИД рф считает, что Великобритания вступила в войну. Он по-другому как-то сказал, но суть, что россия считает, что Великобритания ведет войну против рф, значит, будут какие-то симметричные действия. Пока симметричных действий не будет. Еще остается Франция, группа «Рамштайн» и так далее», - объясняет Олег Стариков.

По мнению гостя программы, страны Балтии в эту войну не вступят, потому что у них нет ресурсов, у них всего 10 бригад, а это на один день войны. Польша, продолжает он, тоже не вступит, их руководители понимают, что главное – не допустить войны в своей стране, с Румынией тоже проблематично, как и со всей Восточной Европой, поэтому остается Западная – Франция и Британия.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что политическое решение окончить войну уже принято.

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