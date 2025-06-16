Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Израиль планирует изменить режим в Иране через обострение конфликта, но есть риски роста цены на нефть, чем воспользуется рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Руководство Ирана сообщило посредникам из Катара и Омана, что не будет вести никаких переговоров во время атаки Израиля. Речь идет как о переговорах по прекращению огня с Израилем, так и о возобновлении переговоров с США по новому ядерному соглашению. По словам источника агентства France-Presse, Тегеран подчеркнул, что готов перейти к серьезным переговорам только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары», – рассказывает Александр Мусиенко.

А между тем, отмечает он, цена на нефть достигла практически 80 долларов за баррель, а по оценкам источников катарского телеканала Al Jazeera, она достигнет и 100 долларов, если Иран закроет Ормузский пролив, через который идут большие объемы нефти. Аналитики американских банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs, добавляет эксперт, говорят и о 120 долларах за баррель, а некоторые медиа со ссылкой на главу МИД Ирака дают апокалиптические прогнозы о 300 долларов за баррель.

«Я бы не драматизировал так, не преувеличивал, но и 100 и 120 долларов – это много. Это явно больше 60-70 долларов, которые россия закладывала в свой бюджет для обеспечения финансовой стабильности. То есть вполне их такой сценарий устроил бы. 100-120 долларов – это то, о чем россия мечтала всегда, что давало путину в лучшие времена цен на нефть накапливать ресурс, который потом и был использован для подготовки агрессии против Украины», – комментирует Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, война на Ближнем Востоке еще будет продолжаться, и, как намекнул премьер Израиля Нетаньяху в интервью для Fox News, они были бы не против, если бы изменился режим в Иране. По словам эксперта, все были бы не против, но увидим, потому что в Иране сейчас паника, жители массово покидают Тегеран, есть даже какие-то акции протеста против действующего режима, но не видно какой-либо большой консолидации.

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